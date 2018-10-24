В ХМАО завели дело по факту публичного избиения школьницы
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«В настоящее время установлены личности всех участников происшествия, они допрошены следователем СК России. Действию подростков будет дана правовая оценка, также будет дана правовая оценка бездействию лиц, которые снимали произошедшее на видеокамеру», — рассказали в ведомстве.
Также планируется установить тяжесть вреда, причинённого здоровью потерпевшей для уточнения квалификации преступления.
Ранее сообщалось, что в ХМАО проверяют сообщения об избиении школьницы.
Также телеканал «360» сообщал, что в Новосибирской области организовали проверку по факту ранения подростка во время конфликта в школе.