В ХМАО завели дело по факту публичного избиения школьницы

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В Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело по факту публичного избиения школьницы, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В ХМАО завели дело по факту публичного избиения школьницы
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«В настоящее время установлены личности всех участников происшествия, они допрошены следователем СК России. Действию подростков будет дана правовая оценка, также будет дана правовая оценка бездействию лиц, которые снимали произошедшее на видеокамеру», — рассказали в ведомстве.

Также планируется установить тяжесть вреда, причинённого здоровью потерпевшей для уточнения квалификации преступления.

Ранее сообщалось, что в ХМАО проверяют сообщения об избиении школьницы.

Также телеканал «360» сообщал, что в Новосибирской области организовали проверку по факту ранения подростка во время конфликта в школе.

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