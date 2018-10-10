В Новосибирской области проводят проверку по факту ранения подростка во время конфликта в школе
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«Предварительно установлено, что 9 октября около 10:20, во время перемены, двое 15-летних подростков находились у раздевалки. Между ними произошла ссора», — заявили следователи.
По их словам, один школьник нанёс другому колото-резаное ранение в ногу перочинным ножом. Пострадавшему оказали помощь в больнице, его жизни ничто не угрожает.
В настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются свидетели, устанавливаются условия проживания и воспитания подростков.
По итогам проверки планируется принять процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области начали проверку публикаций в интернете об избиении подростка.