В Новосибирской области проводят проверку сообщений о драке в школе

Следственное управление СК России по Новосибирской области проводит проверку информации о драке в школе №202 Октябрьского района, сообщает ВашГород.ру.

Как заявила директор учебного заведения Светлана Душтакова, на перемене зашёл класс, который начал готовиться к занятиям.

«И в это время вошёл ученик, для которого этот кабинет является классным. И, выходя, восьмиклассник сделал замечание шестикласснику, который двигался недостаточно быстро. Мальчик эти слова проигнорировал и не ускорился. Тогда старшеклассник нанёс несколько ударов», — рассказала она.

По её словам, пострадавшего отвели в медицинский кабинет, после чего вызвали скорую помощь и родителей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело по факту публичного избиения школьницы.