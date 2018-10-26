В ЦОДД предупредили об осложнении дорожной обстановки в Москве

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил, что 26 октября ожидается осложнение дорожной обстановки в Москве после 15:00.
В ЦОДД предупредили об осложнении дорожной обстановки в Москве
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Об этом ведомство сообщает на своей странице в Twitter.

«Во второй половине дня возможен снег, после 15:00 — традиционные пятничные заторы. Кроме того, движение в центре может быть частично ограничено (всё-таки столица)», — указывается в заявлении.

В ЦОДД рекомендовали использовать городской транспорт для поездок по Москве, отметив при этом, что ездить на личном авто удобнее будет после 20:00.

Ранее в центре погоды «Фобос» заявили, что в столице в пятницу, 26 октября, может выпасть мокрый снег и образоваться гололедица. 

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