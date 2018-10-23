Синоптики прогнозируют гололедицу в Москве 26 октября
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Согласно прогнозу, в Москве с четверга на пятницу продолжительные дожди могут смениться мокрым снегом, а температура воздуха в городе может опуститься до нулевой отметки, из-за чего на дорогах города образуется гололедица.
«Снег будет достаточно кратковременным, не интенсивным, а в дневные часы он будет таять», — рассказал Тишковец.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о погоде в России на ближайшей неделе.