В ЦОДД рекомендуют жителям Москвы пересесть на общественный транспорт из-за снега
- РИА Новости
Об этом сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.
В центре также добавили, что в случае, если такой возможности нет, автолюбителям следует быть предельно внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.
Ранее в центре погоды «Фобос» заявили, что в столице в пятницу, 26 октября, может выпасть мокрый снег и образоваться гололедица.
Также Nation News сообщал о гололёде в выходные в Ленинградской области.