В ЦОДД рекомендуют жителям Москвы пересесть на общественный транспорт из-за снега

Короткая ссылка
Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовали жителям Москвы воспользоваться общественным транспортом в четверг, 25 октября, из-за возможного снега.
В ЦОДД рекомендуют жителям Москвы пересесть на общественный транспорт из-за снега
  • РИА Новости

Об этом сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

В центре также добавили, что в случае, если такой возможности нет, автолюбителям следует быть предельно внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.

Ранее в центре погоды «Фобос» заявили, что в столице в пятницу, 26 октября, может выпасть мокрый снег и образоваться гололедица. 

Также Nation News сообщал о гололёде в выходные в Ленинградской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить