В ЦОДД рекомендуют жителям Москвы пересесть на общественный транспорт из-за снега

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовали жителям Москвы воспользоваться общественным транспортом в четверг, 25 октября, из-за возможного снега.

Об этом сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

В центре также добавили, что в случае, если такой возможности нет, автолюбителям следует быть предельно внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.

Ранее в центре погоды «Фобос» заявили, что в столице в пятницу, 26 октября, может выпасть мокрый снег и образоваться гололедица.

Также Nation News сообщал о гололёде в выходные в Ленинградской области.