Репетиция зимы: в Московском регионе может выпасть первый снег

В центральную часть России приходит атлантический циклон. Давление значительно понизится, ожидаются осадки. Уже в ближайшее время местами может пройти мокрый снег, правда, только ночью. Согласно прогнозам, в пятницу в Москве дождь будет лить почти весь день, а в целом за ближайшие трое суток в столице может выпасть более половины месячной нормы.

В Гидрометцентре сообщили, что в столичный регион приходит по-осеннему неустойчивая погода. Причина этому — циклон, который движется с северо-запада.

По прогнозам метеорологов, температура будет колебаться.

«В западном секторе Арктики и над северо-западом Европы начинает активизироваться семейство циклонов. В его южных границах, над Балтикой, во вторник возникнет циклон. В среду ночью его центр будет располагаться над странами Балтии, а ещё через сутки он переместится на юг — юго-восток и окажется над Брянской областью», — пояснили специалисты.

Синоптики также не исключили, что в течение недели в Москве может выпасть мокрый снег, но только в ночные часы.

«Осень наконец пришла»

Как сообщил RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, в ближайшие дни ожидается преобладание облачной погоды, в субботу облачность будет переменной. Небольшие дожди возможны в течение всей недели, преимущественно ночью.

«Осень наконец пришла. Атмосферный фронт почти подошёл к Москве. Завтра следом за ним придёт циклон, и температура опустится до месячной нормы, похолодает», — отметил метеоролог.

В будни по ночам температура будет опускаться до +1...-5 °С. Днём в среду и четверг ожидается +6…+8 °С, в пятницу на несколько градусов ниже. При этом Цыганков пояснил, что не стоит ожидать снегопада — лишь местами возможен дождь, переходящий в мокрый снег.

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«Температура ночью будет близка к 0 °С (-1…+4 °С), и наступит смешанная фаза: во время неё возможен дождь или дождь со снегом», — заключил синоптик.

«Давление обрушится»

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что предстоящие осадки связаны с приходом циклона и резким понижением давления.

«С сегодняшнего дня — первая лёгкая репетиция грядущего ненастья. Давление стремительно понижается, это связано с наступлением атлантического циклона с северо-запада. Сегодня оно обрушится до 735 мм ртутного столба», — сообщил Тишковец в беседе с RT.

По его словам, завтра давление продолжит понижаться и составит 724 мм ртутного столба, поэтому метеозависимые граждане в среду могут почувствовать себя неважно. Слабость могут ощущать и здоровые люди, так как эти показатели существенно превышают норму.

В четверг и пятницу, по данным центра погоды «Фобос», «циклон будет разворачиваться тыловой частью», что приведёт к похолоданию и смешанным осадкам.

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«Температуры около 0 °С, местами заморозки, довольно скользко на дорогах. Пятница будет самой сложной. Осадков выпадает достаточно много, за ближайшие трое суток может выпасть более половины месячной нормы. Говорить о том, что снежный покров ляжет, не будем: это всё растает, на горизонте никакой зимы близко не вижу», — заключил Тишковец, добавив, что в ноябре и первой половине декабря, предположительно, температура всё ещё будет превышать норму.

Понижение давления и осадки

Влияние атлантического циклона уже ощущают жители Санкт-Петербурга. Понижается давление, но температуру всё ещё поддерживает юго-западный ветер. Во вторник ожидается +7…+9 °С, по области +5…+10 °С.

Область низкого давления принесёт дожди в Костромскую и Ярославскую области, ветер усилится до 15 м/с. Максимальная температура воздуха +4…+11 °С, на юге — до +15 °С. Ближе к концу недели циклон переместится с территории балтийских стран на Центральный федеральный округ и далее на юг России. В Волгограде столбики термометров опустятся до +15 °С. Ожидается сильный ветер, дожди и грозы.

Осадки прогнозируются и в Сибири. Сильный снегопад может пройти в Хакасии и Красноярском крае. В МЧС предупредили о возможных перебоях в работе транспорта, объектов энергетики, связи и ЖКХ.

В то время как в центральный регион России приходит похолодание, в Европе бушует мощный циклон. В Италии департамент гражданской защиты объявил оранжевый уровень опасности в четырёх регионах страны. На Апеннинах бушует шквалистый ветер, дожди с градом, температура резко понизилась. Продолжительные непрекращающиеся осадки создали угрозу затопления. Закрыты школы, пожарные службы перешли на экстренный режим работы. Спасатели извлекают из-под поваленных деревьев автомобили.

Одновременно с этим в Тихом океане растёт ураган «Уилла», он усилился с третьей до четвёртой категории. По данным издания El Financiero, которое ссылается на Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC), «Уилла» находится в 370 км к юго-западу от муниципалитета Кабо Корриентес на западе Мексики.