Синоптики не исключили выпадения мокрого снега в Москве на неделе

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Анастасия Румянцева
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о погоде в столице на ближайшую неделю.
Синоптики не исключили выпадения мокрого снега в Москве на неделе
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Ожидается незначительное понижение температуры. Ночных отрицательных температур мы ждём только в самом конце недели. Завтра небольшой дождь в утренние часы и в начале дня, это будет связано с прохождением холодного атмосферного фронта. Температура воздуха утром составит +2…+4 °С, днём — +7…+9 °С. 24 октября ожидается более облачная погода, днём — дождь, температура составит +4…+9 °С», — отметила Позднякова.

По словам синоптика, наиболее неблагоприятная погода ожидается в Москве 25 октября.

«В ночные часы — осадки, не исключено, что к дождю будет примешиваться мокрый снег. Днём уже только дождь, потому что температура ожидается на уровне +7…+8 °С. В последующие дни в ночные часы возможны осадки, в утренние часы температура приблизится к 0 °С, а дневная будет колебаться в пределах +5…+8 °С. Температура будет приближаться к климатической норме, сейчас она выше нормы градуса на два-три. К выходным возможно понижение температуры уже до 0 °С, в октябре в Москве ещё такого не было», — заключила Позднякова.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в понедельник, 22 октября, ожидается до +9 °С.

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