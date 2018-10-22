В Гидрометцентре рассказали о погоде в России на ближайшей неделе

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о погоде в России на ближайшей неделе.

«В начале этой недели в центральных областях будет облачно, но преимущественно без осадков. Ночью слабый минус. На широте Москвы -2…+3 °C. Днём +6...+11 °C», — сказала она.

По её словам, погода в центральных регионах изменится с 25 октября — время от времени будут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью ожидается -1…+4 °C, днём +3...+8 °C, что превышает климатическую норму на два-три градуса.

В понедельник, 22 октября, к территории северо-запада подойдёт циклон, из-за чего в Карелии прогнозируют дождь и ветер с порывами до 15—20 м/с. В Ненецком автономном округе обещают мокрый снег, ветер. Дневная температура составит +6…+11 °C, ночью -1…+4 °C.

В Сибири и на Урале температура выше нормы, но характер погоды неустойчивый, в ряде регионов ожидается похолодание. На Дальнем Востоке температура также превышает норму.

На Северном Кавказе и в Крыму продолжается бархатный сезон, хотя температура понижается — днём около +15...+20 °C.

Ранее URA.RU сообщало об урагане в Свердловской и Челябинской областях 11 октября.