Синоптики предупредили об урагане в Свердловской и Челябинской областях 11 октября

Короткая ссылка
Синоптики предупредили об урагане, который ожидается в Свердловской и Челябинской областях 11 октября. Об этом сообщает URA.RU.
Синоптики предупредили об урагане в Свердловской и Челябинской областях 11 октября
  • @MchsRussia
  • Twitter

По прогнозу, скорость ветра будет достигать 25 м/с.

Спасатели рекомендуют не выходить на улицу во время урагана, а если это невозможно, то не прятаться под деревьями или столбами уличного освещения.

Также стало известно, что ГУ МЧС России по Башкирии предупредило о резком ухудшении погоды. Из прогноза следует, что 11 октября местами ожидается сильный ветер с порывами до 20—25 м/с, передаёт Inforeactor со ссылкой на сайт ведомства.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае изменили маршруты движения теплоходов из-за низкого уровня воды в Амуре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить