Синоптики предупредили об урагане в Свердловской и Челябинской областях 11 октября

Синоптики предупредили об урагане, который ожидается в Свердловской и Челябинской областях 11 октября. Об этом сообщает URA.RU.

По прогнозу, скорость ветра будет достигать 25 м/с.

Спасатели рекомендуют не выходить на улицу во время урагана, а если это невозможно, то не прятаться под деревьями или столбами уличного освещения.

Также стало известно, что ГУ МЧС России по Башкирии предупредило о резком ухудшении погоды. Из прогноза следует, что 11 октября местами ожидается сильный ветер с порывами до 20—25 м/с, передаёт Inforeactor со ссылкой на сайт ведомства.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае изменили маршруты движения теплоходов из-за низкого уровня воды в Амуре.