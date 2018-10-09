В Хабаровском крае изменили маршруты движения теплоходов из-за низкого уровня воды в Амуре

В Хабаровском крае внесли изменения в расписание движения теплоходов из-за низкого уровня воды в Амуре.

Об этом сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на региональное Министерство промышленности и транспорта.

С 6 октября рейсы Речной вокзал — Парус выполняются только до остановочного пункта протоки Осиновая.

«До остановочных пунктов Русь, Парус перевозка пассажиров невозможна по правилам безопасности», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, рейсы по маршруту Хабаровск — Новокуровка — Победа с 6 октября выполняются только до Новокуровки.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае около 4 тыс. жителей пострадавших из-за паводков районов обратились за компенсацией ущерба.