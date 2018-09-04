В Приморье около четырёх тысяч жителей обратились за помощью из-за паводка

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В Приморском крае около четырёх тысяч жителей пострадавших из-за паводков районов обратились за компенсацией ущерба. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что в пострадавших районах региона работают 56 оценочных комиссий.

«Проводится оценка нанесённого стихией ущерба. Всего от граждан поступило 4063 заявления (за сутки — 394)», — заявили в МЧС.

Отмечается, что 4 сентября в восточных и центральных районах Приморья ожидаются местами очень сильные дожди.

Ранее стало известно, что в Приморском крае объявили режим ЧС из-за паводка. 

Также ФБА «Экономика сегодня» передавало, что дальневосточные спасатели направлены в Приморье из-за возможных тропических тайфунов.

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