В Приморье около четырёх тысяч жителей обратились за помощью из-за паводка
Отмечается, что в пострадавших районах региона работают 56 оценочных комиссий.
«Проводится оценка нанесённого стихией ущерба. Всего от граждан поступило 4063 заявления (за сутки — 394)», — заявили в МЧС.
Отмечается, что 4 сентября в восточных и центральных районах Приморья ожидаются местами очень сильные дожди.
Ранее стало известно, что в Приморском крае объявили режим ЧС из-за паводка.
Также ФБА «Экономика сегодня» передавало, что дальневосточные спасатели направлены в Приморье из-за возможных тропических тайфунов.