В Туапсинском районе заявили, что люди обеспечены питьевой водой

Специалист отдела по взаимодействию со СМИ администрации Туапсинского района Кубани Оксана Иванкова заявила, что население обеспечено бесплатной питьевой водой на 100%.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Стоят в свободном доступе, вот у нас возле администрации люди идут — свободно набирают из этих ёмкостей… Информация 100%-ная, что абсолютно все пострадавшие от подтопления обеспечены питьевой водой. Вот такая информация официальная», — сказала она.

При этом Иванкова, комментируя появившуюся в соцсетях информацию о том, что людям раздают техническую воду, которую нельзя пить, отметила, что не может судить о качестве воды.

«Я не Роспотребнадзор (чтобы оценивать качество воды. — RT). Естественно, мы кипятим… Я дома сама кипячу, потому что я понимаю, что мы в режиме ЧС», — добавила она.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о недопустимости роста цен на питьевую воду из-за проблем с водоснабжением в регионе в связи с непогодой.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале RT.