В Кремле прокомментировали ЧС на Кубани

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал чрезвычайную ситуацию в связи с подтоплениями и сходом селей в Краснодарском крае.

«Все спасательные службы, МЧС, другие службы работают в авральном режиме... в режиме чрезвычайной ситуации. Но стихия, к сожалению, достаточно безжалостна. Пока продолжаются последствия вот этих аномальных осадков, идёт борьба, но усилия чрезвычайно энергичные прикладываются», — заявил Песков.

25 октября в Краснодарском крае был введён режим ЧС из-за подтоплений. В зону ЧС попали Апшеронский и Туапсинский районы, а также город Сочи.

Погибли не менее шести человек. 13 человек госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей.