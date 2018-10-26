В Кремле прокомментировали ЧС на Кубани

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал чрезвычайную ситуацию в связи с подтоплениями и сходом селей в Краснодарском крае.
В Кремле прокомментировали ЧС на Кубани
  • РИА Новости

«Все спасательные службы, МЧС, другие службы работают в авральном режиме... в режиме чрезвычайной ситуации. Но стихия, к сожалению, достаточно безжалостна. Пока продолжаются последствия вот этих аномальных осадков, идёт борьба, но усилия чрезвычайно энергичные прикладываются», — заявил Песков.

25 октября в Краснодарском крае был введён режим ЧС из-за подтоплений. В зону ЧС попали Апшеронский и Туапсинский районы, а также город Сочи. 

Погибли не менее шести человек. 13 человек госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей.

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