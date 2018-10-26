Минздрав: в результате ЧС на Кубани госпитализированы 13 человек

В результате чрезвычайной ситуации в Краснодарском крае, связанной с ливнями, подтоплениями и сходом селей, госпитализированы 13 человек.

«На текущий момент общее количество обратившихся за медицинской помощью — 50, из них 11 детей, две беременные женщины, одна родоразрешена оперативным путем. Госпитализированы 13 человек», — говорится в сообщении регионального Минздрава.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей в результате ливней и подтоплений в Краснодарском крае.

25 октября в Краснодарском крае был введён режим ЧС из-за подтоплений. В зону ЧС попали Апшеронский и Туапсинский районы, а также город Сочи.