Минздрав: в результате ЧС на Кубани госпитализированы 13 человек

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В результате чрезвычайной ситуации в Краснодарском крае, связанной с ливнями, подтоплениями и сходом селей, госпитализированы 13 человек.
Минздрав: в результате ЧС на Кубани госпитализированы 13 человек
  • РИА Новости

«На текущий момент общее количество обратившихся за медицинской помощью — 50, из них 11 детей, две беременные женщины, одна родоразрешена оперативным путем. Госпитализированы 13 человек», — говорится в сообщении регионального Минздрава.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей в результате ливней и подтоплений в Краснодарском крае.

25 октября в Краснодарском крае был введён режим ЧС из-за подтоплений. В зону ЧС попали Апшеронский и Туапсинский районы, а также город Сочи. 

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