Минздрав: в результате ЧС на Кубани госпитализированы 13 человек
- РИА Новости
«На текущий момент общее количество обратившихся за медицинской помощью — 50, из них 11 детей, две беременные женщины, одна родоразрешена оперативным путем. Госпитализированы 13 человек», — говорится в сообщении регионального Минздрава.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей в результате ливней и подтоплений в Краснодарском крае.
25 октября в Краснодарском крае был введён режим ЧС из-за подтоплений. В зону ЧС попали Апшеронский и Туапсинский районы, а также город Сочи.