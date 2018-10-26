СК возбудил дело после гибели людей из-за подтоплений на Кубани

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей в результате ливней и подтоплений в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
СК возбудил дело после гибели людей из-за подтоплений на Кубани
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — говорится  в сообщении.

Ранее МЧС России подтвердило гибель шести человек в результате сильных дождей и схода селевых потоков на Кубани. 

25 октября в Краснодарском крае был введён режим ЧС из-за подтоплений. В зону ЧС попали Апшеронский и Туапсинский районы, а также город Сочи. 

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