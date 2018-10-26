В Керчи приступили к формированию народной дружины

Администрация Керчи заявила о начале формирования народной дружины.

Об этом сообщает РИА Новости.

«С целью оказания помощи органам внутренних дел (полиции) по защите жизни, здоровья, чести и достоинства жителей города, собственности, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств... на территории муниципального образования городской округ Керчь создаётся «Народная дружина «Керченская», — указывается в заявлении.

Отмечается, что администрация приглашает всех желающих записаться в ряды народной дружины.

17 октября Владислав Росляков совершил нападение на учащихся и сотрудников керченского колледжа, устроив взрыв и стрельбу. Согласно последней информации, в результате инцидента погиб 21 человек.