Автомобильный мост рухнул под грузовой машиной в Приморье

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Автомобильный мост разрушился в Михайловском районе Приморья во время проезда по нему грузового автомобиля.
Автомобильный мост рухнул под грузовой машиной в Приморье
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.

«Автомобильный мост под Осиновкой рухнул под большегрузом. На место выдвинулись силы МЧС и полиции. Организован объезд», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока нет.

9 октября в Амурской области в городе Свободный мост рухнул на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали. Отмечается, что это могло произойти из-за того, что по нему ехал тяжёлый грузовик.

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