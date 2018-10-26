Автомобильный мост рухнул под грузовой машиной в Приморье
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.
«Автомобильный мост под Осиновкой рухнул под большегрузом. На место выдвинулись силы МЧС и полиции. Организован объезд», — говорится в сообщении.
Информации о пострадавших пока нет.
9 октября в Амурской области в городе Свободный мост рухнул на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали. Отмечается, что это могло произойти из-за того, что по нему ехал тяжёлый грузовик.