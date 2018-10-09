Власти назвали возможную причину обрушения моста в Приамурье

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Автомобильный мост мог рухнуть на Транссибирскую железную дорогу из-за того, что по нему ехал тяжёлый грузовик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Амурской области.
Власти назвали возможную причину обрушения моста в Приамурье
  • © МЧС России

«По предварительной информации, происшествие вызвано проездом гружёного большегрузного транспорта», — сообщают власти.

По факту обрушения моста Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку.

Инцидент произошёл в городе Свободном.

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