В Приамурье мост рухнул на железнодорожные пути

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В Амурской области в городе Свободный мост рухнул на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

«Обрушились два пролёта виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что, по предварительным данным, в момент происшествия по мосту двигался грузовой автомобиль. Водитель транспортного средства был госпитализирован.

Сообщается, что на месте происшествия уже ведут работу пожарные и спасатели, оперативные группы администрации, сотрудники транспортной прокуратуры и полиции, врачи скорой помощи.

Ранее сообщалось об обрушении моста в городе Калькутта в индийском штате Западная Бенгалия.

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