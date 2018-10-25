В МВД опровергли информацию о ранении полицейского в Москве

Полиция не подтверждает сообщения о ранении сотрудника правоохранительных органов на северо-западе Москвы, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«Информация о ранении сотрудника не подтвердилась», — приводит ТАСС сообщение.

По данным источника агентства, в полицию поступил ложный вызов.

Ранее в СМИ появилась информация, что полицейский получил огнестрельное ранение в голову в районе станции метро «Щукинская».

В конце августа сообщалось, что при задержании в Подмосковье мужчина ранил ножом двух сотрудников полиции.

Также «Новый Севастополь» передавал, что в Севастополе суд вынес приговор обвиняемому в нападении на полицейского.