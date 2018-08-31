Мужчина ранил ножом двух полицейских во время задержания в Подмосковье

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Во время задержания в городе Дзержинском Московской области мужчина ранил ножом двух сотрудников полиции.
Мужчина ранил ножом двух полицейских во время задержания в Подмосковье
  • РИА Новости

«В полицию поступило сообщение, что мужчина в городском парке города Дзержинского ведёт себя неадекватно. Прибывшие на место сотрудники ППС задержали злоумышленника, им оказался ранее судимый 27-летний житель Волгоградской области», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУМВД по Московской области.

Отмечается, что во время задержания мужчина попытался оказать сопротивление и нанёс полицейским «телесные повреждения ножом».

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

23 августа сообщалось, что неизвестный совершил нападение на сотрудника полиции около здания Министерства иностранных дел России в Москве.

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