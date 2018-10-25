В Краснодарском крае введён режим ЧС

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о введении в регионе режима ЧС после обрушившихся на Кубань дождей.
В Краснодарском крае введён режим ЧС
  • РИА Новости

Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте главы региона.

«Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края с 25 октября 2018 года», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что в результате наводнения в Краснодарском крае погибли два человека, один числится пропавшим без вести.

23 октября портал «Юга.ру» передавал, что спасатели объявили экстренное предупреждение о непогоде в регионе с 24 по 26 октября.

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