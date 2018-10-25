В Краснодарском крае введён режим ЧС
- РИА Новости
Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте главы региона.
«Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края с 25 октября 2018 года», — говорится в тексте.
Ранее стало известно, что в результате наводнения в Краснодарском крае погибли два человека, один числится пропавшим без вести.
23 октября портал «Юга.ру» передавал, что спасатели объявили экстренное предупреждение о непогоде в регионе с 24 по 26 октября.