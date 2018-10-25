В Севастополе вынесли приговор по делу об убийстве таксиста

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В Севастополе вынесли приговор по делу об убийстве, сопряжённом с разбоем.
В Севастополе вынесли приговор по делу об убийстве таксиста
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по городу.

2 августа 2017 года пропал водитель такси. Он выехал на работу и больше на связь с родственниками и диспетчером службы не выходил.

Поиски велись несколько суток. Сожжённая машина с телом в багажнике была найдена 9 августа в районе села Куйбышево.

Подозреваемого установили и задержали. Это безработный, ранее неоднократно судимый, злоупотребляющий алкоголем и наркотиками. Он убил таксиста, а также похитил 120 тыс. рублей.

Севастопольский городской суд приговорил обвиняемого к 22 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на полтора года.

Ранее портал Newinform сообщал, что в Томской области задержали подозреваемого в убийстве ребёнка.

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