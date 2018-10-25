В Рязани проводят проверку после смерти подростка в спортшколе
- РИА Новости
По имеющимся данным, во время тренировочной пробежки ученику стало плохо, он потерял сознание. На помощь ему пришёл дежурный медработник. Также была вызвана скорая. Спасти подростка не удалось.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе опрашивают очевидцев. В спортшколе изъяли медицинскую документацию. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области проводят проверку из-за травмирования ребёнка в детсаду.