В Рязани проводят проверку после смерти подростка в спортшколе

В Рязани проводят доследственную проверку по факту смерти 15-летнего подростка в спортшколе, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по области.

По имеющимся данным, во время тренировочной пробежки ученику стало плохо, он потерял сознание. На помощь ему пришёл дежурный медработник. Также была вызвана скорая. Спасти подростка не удалось.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе опрашивают очевидцев. В спортшколе изъяли медицинскую документацию. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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