Путин обсудил в Совбезе России ситуацию с паводками на Кубани

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России проблемы ликвидации последствий проливных дождей и паводка в Краснодарском крае.
Путин обсудил в Совбезе России ситуацию с паводками на Кубани
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«В ходе совещания затрагивалась ситуация в Краснодарском крае на Черноморском побережье, спровоцированная сильнейшими осадками и паводками», — уточнил Песков.

Кроме того, обсуждались вопросы социально-экономического развития России.

Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что число эвакуированных из-за затопления в Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края выросло до 460.

В результате проливных дождей погибли два человека. Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетел в пострадавший от проливных дождей Краснодарский край.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить