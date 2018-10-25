Путин обсудил в Совбезе России ситуацию с паводками на Кубани

Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России проблемы ликвидации последствий проливных дождей и паводка в Краснодарском крае.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«В ходе совещания затрагивалась ситуация в Краснодарском крае на Черноморском побережье, спровоцированная сильнейшими осадками и паводками», — уточнил Песков.

Кроме того, обсуждались вопросы социально-экономического развития России.

Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что число эвакуированных из-за затопления в Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края выросло до 460.

В результате проливных дождей погибли два человека. Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетел в пострадавший от проливных дождей Краснодарский край.