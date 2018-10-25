В СК сообщили об аресте директора «Водоканала» Сочи Винарского

В Следственном комитете России сообщили об аресте директора «Водоканала» города Сочи Сергея Винарского, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

Об этом сообщается в «ТамТам»-канале ведомства.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте директора МУП «Водоканал» Сочи Сергея Винарского, необоснованно заключившего договор на подключение многоквартирного дома к сетям водоснабжения на безвозмездной основе», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в Сочи проводятся масштабные следственные действия.

В отношении замглавы администрации Сочи Ивана Бомбергера и бывшего первого заместителя главы администрации города Мугдина Чермита возбуждены уголовные дела.

Кроме того, фигурантом дела о халатности стал директор департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства городской администрации Владимир Малов.