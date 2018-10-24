СК объявил о масштабных следственных действиях в Сочи

В Сочи проводятся масштабные следственные действия в рамках уголовных дел о коррупции, заявили в пресс-службе СК России.

«Сотрудники Следственного комитета России проводят масштабные следственные действия в Сочи в рамках уголовных дел, возбуждённых по коррупционным преступлениям», — приводит РИА Новости сообщение.

На сайте ведомства говорится о возбуждении дела в отношении замглавы администрации Сочи Ивана Бомбергера.

Его подозревают в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что он без «достаточных правовых оснований» выдал разрешение на строительство жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередачи, тем самым создав «угрозу возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера».

Кроме того, возбуждено дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации города Мугдина Чермита, который, как считается, «необоснованно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию» многоквартирного дома, подлежащего сносу.

Также фигурантом дела о халатности стал директор департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства городской администрации Владимир Малов.

Как подчёркивается, все уголовные дела возбуждены на основании материалов следствия и информации, предоставленной управлением ФСБ по региону, а также органами прокуратуры.

Ранее в администрации Сочи сообщили о задержании Бомбергера и Малова.