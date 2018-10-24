СК опубликовал видео задержания замглавы администрации Сочи

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Следственный комитет России на своём YouTube-канале опубликовал видеозапись, которая содержит кадры задержания замглавы администрации Сочи Ивана Бомбергера.
СК опубликовал видео задержания замглавы администрации Сочи
  • РИА Новости

«Объявляю вам, что вы задерживаетесь... по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 УК России», — заявил Бомбергеру представитель следственных органов. 

Также задержанному разъяснили, какие права он имеет.

Ранее сообщалось, что в Сочи проводятся масштабные следственные действия.

В отношении Бомбергера и бывшего первого заместителя главы администрации города Сочи Мугдина Чермита возбуждены уголовные дела.

Кроме того, фигурантом дела о халатности стал директор департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства городской администрации Владимир Малов.

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