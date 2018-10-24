СК опубликовал видео задержания замглавы администрации Сочи
- РИА Новости
«Объявляю вам, что вы задерживаетесь... по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 УК России», — заявил Бомбергеру представитель следственных органов.
Также задержанному разъяснили, какие права он имеет.
Ранее сообщалось, что в Сочи проводятся масштабные следственные действия.
В отношении Бомбергера и бывшего первого заместителя главы администрации города Сочи Мугдина Чермита возбуждены уголовные дела.
Кроме того, фигурантом дела о халатности стал директор департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства городской администрации Владимир Малов.