Голикова рассказала об уровне рождаемости в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала об уровне рождаемости в стране.

Как она заявила в интервью телеканалу «Россия 24​​​», уровень рождаемости в стране вполне высокий, если сравнивать с другими государствами.

«Мы не имеем низких показателей рождаемости, если сравнивать нас с другими странами мира, мы имеем вполне себе высокий уровень рождаемости», — сказала вице-премьер.

При этом она добавила, что в 2017 году он стал снижаться, но к 2024-му поставлена задача увеличить показатель по суммарному коэффициенту рождаемости.

«Мы меряем этот показатель по суммарному коэффициенту рождаемости — это количество детей, которые приходятся на одну женщину в репродуктивном возрасте от 15 до 49 лет. В 2017 году этот коэффициент был 1,62 на одну женщину... К 2024 году поставлена цель — 1,7, то есть мы должны повысить этот показатель», — указала Голикова.

По её словам, в данном вопросе очень многое связано с двумя составляющими — уровнем жизни и принимаемыми в стране мерами по поддержке семьи. В частности, она отметила, что государство должно мотивировать семьи заводить первого и последующего детей.

В сентябре Голикова заявила, что, согласно итоговым данным за семь месяцев, в стране наблюдается снижение рождаемости.

Ранее ФАН со ссылкой на проект «Основные направления деятельности правительства на ближайшие шесть лет» сообщало, что смертность в России должна снизиться до уровня не более 10,9 на 1 тыс. населения к 2024 году.