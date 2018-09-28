Минздрав прокомментировал данные о росте младенческой смертности

В Минздраве прокомментировали данные Счётной палаты о росте младенческой смертности в регионах с перинатальными центрами. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что Счётная палата ориентировалась на данные за январь — апрель 2018 года. В Минздраве, в свою очередь, отметили, что судить о росте по этому показателю некорректно.

«Рассчитывается по результатам года, то есть является ежегодным показателем, и только сравнение годовых показателей является корректным», — отметили в ведомстве.

В Минздраве считают, что показатель в этот период увеличился за счёт снижения рождаемости, и отметили, что небольшие колебания в ту или иную сторону возможны.

«В целом в Российской Федерации отмечается стойкая тенденция к снижению уровня младенческой смертности, а в ряде регионов показатели сравнимы с показателями развитых стран мира», — добавили в Минздраве.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, согласно итоговым данным за семь месяцев, в стране наблюдается снижение рождаемости.