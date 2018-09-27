Голикова заявила о снижении рождаемости в России

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, согласно итоговым данным за семь месяцев, в стране наблюдается снижение рождаемости.
Голикова заявила о снижении рождаемости в России
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«Сегодня мы наблюдаем существенное снижение рождаемости в результате того демографического спада, который связан с последствиями Великой Отечественной войны», — цитирует РИА Новости Голикову.

По её словам, в стране наблюдается естественная убыль населения. За семь месяцев родилось 928,9 тыс. человек.

«К сожалению, пока за январь — июль мы имеем естественную убыль населения, то есть рождаемость ниже смертности», — добавила вице-премьер.

Ранее ФАН со ссылкой на проект «Основные направления деятельности правительства на ближайшие шесть лет» сообщало, что смертность в России должна снизиться до уровня не более 10,9 на 1 тыс. населения к 2024 году.

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