В Краснодарском крае рассказали о мерах по ликвидации последствий ливней

В пресс-службе губернатора Краснодарского края рассказали о принятых мерах по ликвидации последствий подтоплений, вызванных проливными дождями.

«Все пострадавшие, нуждающиеся в эвакуации, эвакуированы. Развёрнуты пункты временного размещения людей, как в Туапсинском районе, так и в Апшеронском районе... Люди размещаются в учреждениях образования, в гостиницах, они обеспечены полностью водой, едой, тёплыми вещами», — рассказали RT в пресс-службе.

Отмечается, что муниципальные рабочие группы начали обход пострадавших жилых домов.

«К сожалению, не везде сейчас позволяют погодные условия дойти и посмотреть, увидеть, что происходит, потому что осадки сильные сохраняются, к нашему сожалению, метеопрогноз неутешительный. Спасатели работают на местах, техники хватает. В Сочи будет переброшена часть группы спасателей из Ростовской области», — заявили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что материальная помощь будет оказана всем пострадавшим.

«Губернатор сегодня распорядился зарезервировать в бюджете Краснодарского края 1 млрд рублей. Это предварительная сумма, из неё мы будем выплачивать», — заявил представитель краснодарских властей.

Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что число эвакуированных из-за затопления в Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края выросло до 460.