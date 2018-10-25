Госдума приняла в первом чтении проект об упрощении получения гражданства России

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об упрощённом предоставлении российского гражданства, передаёт ТАСС.

Документ наделяет президента правом определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на упрощённый порядок получения гражданства.

Предполагается, что это позволит принять в упрощённом порядке соотечественников, «проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооружённые конфликты и (или) смена политического режима».

По словам главы комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, в первую очередь закон поможет решить проблему получения российского гражданства беженцами с Украины.

В июле МВД сообщило, что разработало проекты по упрощению получения гражданства.