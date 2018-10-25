Госдума приняла закон об охране Крымского моста Росгвардией

Госдума приняла закон, определяющий полномочия Росгвардии при обеспечении безопасности транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край — Крым.

Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, документ возлагает на Росгвардию выполнение задач по обеспечению безопасности данных объектов, в том числе со стороны водного пространства.

Кроме того, он наделяет военных ведомства полномочиями по доставлению за административные правонарушения, предусмотренные ст. 11.7 КоАП. Так, нарушителей смогут доставлять в любое служебное помещение, а не только в отделение полиции, Росгвардии или помещение органов местного самоуправления.

В конце 2017 года крымская Росгвардия взяла под охрану объекты энергомоста на полуострове.