Энергомост в Крым взят под охрану Росгвардией

Сотрудники крымской Росгвардии взяли под охрану объекты энергетического моста на полуострове. Об этом сообщил начальник управления ведомства по республике генерал-майор Степан Гайдаржийский.

«Сегодня под охрану... мы берём «Кафу» (подстанция), начинаем заниматься охраной энергомоста. До этого охраняли внутренние войска, с 1 января всё это мы берём под вневедомственную охрану, согласно постановлению правительства, в том числе объекты в Керчи», — цитирует Гайдаржийского РИА Новости.

По его словам, всего Росгвардия охраняет в Крыму 16 важных государственных объектов. На период праздников режим несения службы будет усилен.

Как напоминает агентство, Росгвардия на временной основе занялась охраной энергомоста в 2016 году.

В марте секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что энергомост в Крым получил дополнительную антитеррористическую защиту.