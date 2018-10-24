Голикова заявила о недопустимости смягчения правил продажи алкоголя

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нельзя смягчать правила продажи алкогольных напитков в России.
Голикова заявила о недопустимости смягчения правил продажи алкоголя
  • РИА Новости

«В последнее время появляются предложения откатиться по отдельным позициям назад. Мне кажется, эта ситуация недопустима, поскольку нам не решить таких амбициозных задач по повышению продолжительности жизни и снижению смертности, если мы будем принимать решения по откату назад», — сказала она.

По её словам, власти страны ведут активную работу с целью снижения потребления алкоголя и в этом направлении уже есть серьёзные результаты. В частности, Голикова отметила, что за 10 лет ожидаемая продолжительность жизни мужчин увеличилась на семь лет, в то время как общая продолжительность жизни — на шесть лет.

Ранее ВашГород.ру писал, что в Кемеровской области предложили на законодательном уровне запретить продавать алкоголь в праздники.

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