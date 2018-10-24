СК предъявил обвинение директору завода в Гатчине

Директору ЗАО «Гатчинский завод «Авангард», на котором произошёл взрыв, предъявлено обвинение. Об этом сообщается на сайте СК по Ленинградской области.

«Следователи предъявили директору завода соответствующее обвинение и допросили его по обстоятельствам дела. Мужчина полностью признал свою вину по существу предъявленного ему обвинения и сотрудничает со следствием», — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Второй подозреваемый по делу о взрыве на гатчинском заводе был задержан 22 октября. Ранее также было предъявлено обвинение главному инженеру завода «Авангард».

В результате взрыва на пиротехническом заводе в Ленинградской области, который произошёл 19 октября, погибли четыре человека.