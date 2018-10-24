В Курской области завели дело после пропажи семилетнего ребёнка
- РИА Новости
Ребёнок исчез в Железногорске. В полицию обратился его отец.
По имеющимся данным, после занятий мальчик зашёл вместе с одноклассником в магазин, расположенный примерно в 250 метрах от школы, и купил там сухарики и печенье. Затем дети разошлись каждый в сторону своего дома. С тех пор о местонахождении ребёнка ничего не известно.
«В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что пропавший мальчик проживает в городе Железногорске в квартире со своими родителями и десятилетней сестрой», — говорится на сайте СУ СК России по региону.
В поисках принимают участие около 270 человек, в том числе следователи, полицейские, сотрудники Росгвардии, добровольцы.
Ранее «Юга.ру» сообщал, что в Дагестане установили личность ребёнка, тело которого было найдено в сентябре.