В Дагестане установили личность ребёнка, тело которого было найдено в сентябре

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В Дагестане установили личность ребёнка, тело которого было обнаружено в сентябре, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В Дагестане установили личность ребёнка, тело которого было найдено в сентябре
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По данным экспертизы, это восьмилетняя Калимат Омарова, пропавшая в июле.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряжённое с похищением человека».

В настоящее время устанавливается личность подозреваемого в убийстве. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали подозреваемого в убийстве ребёнка в Свердловской области.

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