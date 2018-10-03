В Дагестане установили личность ребёнка, тело которого было найдено в сентябре

В Дагестане установили личность ребёнка, тело которого было обнаружено в сентябре, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По данным экспертизы, это восьмилетняя Калимат Омарова, пропавшая в июле.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряжённое с похищением человека».

В настоящее время устанавливается личность подозреваемого в убийстве. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали подозреваемого в убийстве ребёнка в Свердловской области.