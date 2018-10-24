Мэр Саратова прокомментировал данные исследования о самом пьющем городе России

Мэр Саратова Михаил Исаев прокомментировал исследование маркетингового агентства Zoom Market, по результатам которого россияне признали город самым пьющим в России.

«Я так не считаю. И агентства, которые какие-то замеры сами придумывают, сами какие-то показатели закладывают... У нас нормальный город, нормальная молодёжь, нормальное студенчество», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Zoom Market провело исследование, которое показало, что Саратов является самым пьющим городом России.

По данным агентства, вторую строчку занимает Ханты-Мансийск, третье — Пермь.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз прокомментировал в беседе с RT данные рейтинга.