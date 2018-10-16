В России снизилось потребление алкоголя почти вдвое за пять лет

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что потребление алкоголя в стране за пять лет удалось снизить почти вдвое, а табака — почти на четверть. Об этом сообщает Интерфакс.
В России снизилось потребление алкоголя почти вдвое за пять лет
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«За предыдущие пять лет удалось снизить потребление алкоголя более чем на 40%, потребление табака среди взрослых — на 22%, среди детей — в 2,5 раза», — сказала Скворцова в ходе форума по общественному здоровью в Москве.

Министр обратила внимание на то, что в результате всех принятых мер удалось увеличить продолжительность жизни до «абсолютного исторического максимума» (для мужчин — 72,7 года, для женщин — 77,6 лет), добиться снижения общей смертности и достичь минимальных за всю историю России показателей материнской и детской смертности.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения разрабатывает новые меры по борьбе с курением.

Врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН оценил результаты опроса, согласно которым доля непьющих россиян выросла до 40%.

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