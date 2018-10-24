Эксперт прокомментировал рейтинг самых пьющих городов России

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Анастасия Румянцева
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз прокомментировал в беседе с RT данные рейтинга самых пьющих городов России, первое место в котором занял Саратов.
Эксперт прокомментировал рейтинг самых пьющих городов России
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По данным компании, вторую строчку по употреблению алкогольных напитков занимает Ханты-Мансийск, на третьем месте — Пермь.

Последними в списке самых пьющих городов оказались Владивосток, Нижний Новгород и Казань — они занимают 23-е, 24-е и 25-е места соответственно.

По словам Дробиза, непонятен выбор в пользу конкретных 25 городов России, присутствующих в рейтинге, что делает выборку нерепрезентативной.

«Совершенно случайные 25 городов, проведены опросы. Примерно по 200 человек в каждом городе. Никогда опрашиваемые не скажут правду. От многочисленных фокус-групп давно даже уже бизнес отказался. На каком основании отобраны эти города? Даже сегодня, когда создан легальный рынок алкоголя благодаря внедрению системы ЕГАИС в легальной рознице, до 40% крепкого алкоголя — суррогатная алкогольная продукция продаётся. Тем больше в регионе потребления легального алкоголя в легальных магазинах, тем успешнее там ситуация, тем лучше живут люди. Пьют примерно одинаково везде, но, конечно, в северных регионах пьют немного больше. Вся официальная статистика не учитывает нелегально-суррогатное потребление и производство», — отметил Дробиз.

Эксперт добавил, что за последние десять лет кардинально изменилась структура населения, поэтому сегодня трудно сравнивать потребление на душу населения с потреблением в 2007 году.

«Сегодня молодёжи от 18 до 28 лет в два раза меньше, чем десять лет назад. Объективным было бы взять данные 2007 года по каждому региону и сегодняшние и делить на активное население, которое реально потребляет алкоголь примерно с 18 до 55—60 лет. Это был бы объективный показатель», — заключил Дробиз.

Ранее Саратов был назван самым пьющим городом России.

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