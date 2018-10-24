Госдума одобрила проект бюджета до 2021 года

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Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019—2021 годы.
Госдума одобрила проект бюджета до 2021 года
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как информирует ТАСС, доходы бюджета в 2019 году ожидаются на уровне 19,969 трлн рублей, в 2020 году — 20,219 трлн рублей, в 2021 году — 20,978 трлн рублей.

Расходы запланированы в размере 18,037 трлн рублей, 18,994 трлн рублей и 20,026 трлн рублей соответственно.

Отмечается, что профицит бюджета в 2019 году составит 1,932 трлн рублей, в 2020 году — 1,224 трлн рублей, в 2021 году — 952 млрд рублей.

29 сентября правительство внесло в нижнюю палату парламента проект федерального бюджета до 2021 года.

Позднее он был направлен в профильный комитет Госдумы.

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