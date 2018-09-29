Проект бюджета до 2021 года направлен в профильный комитет Госдумы

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по бюджету и налогам проект федерального бюджета на 2019—2021 годы, внесённый ранее правительством.
Проект бюджета до 2021 года направлен в профильный комитет Госдумы
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

«Профильный комитет начинает работу уже сегодня, с тем чтобы мы могли рассмотреть его 1 октября, в понедельник, на совете Госдумы и, приняв решение, направить проект бюджета в регионы и комитеты», — приводит пресс-служба Госдумы слова Володина.

Он подчеркнул, что крайне важно до рассмотрения закона в первом чтении «скрупулёзно изучить его».

«Особое внимание необходимо уделить реализации послания президента России Владимира Владимировича Путина и майского указа в рамках федерального бюджета на 2019—2021 годы», — добавил спикер ГД.

По его словам, в бюджете должны быть отражены целевые показатели, поставленные президентом России.

«Это вопросы, связанные с увеличением продолжительности жизни и повышения её качества, развития медицины и образования, ускорения технологического развития, устойчивого экономического роста и увеличения реальных доходов наших граждан», — напомнил Володин.

29 сентября правительство внесло в Госдуму соответствующий проект

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