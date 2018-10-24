СМИ: В Минздраве поддержали идею повысить штраф за продажу табака детям

В Министерстве здравоохранения поддержали идею о повышении штрафов за продажу табачных изделий несовершеннолетним, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что с инициативой поднять штраф выступили депутаты Ленинградского законодательного собрания.

По их мнению, штраф необходимо повысить в 10 раз. Издание подчёркивает, что в настоящее время штраф составляет 5 тыс. рублей для физических лиц и 50 тыс. рублей — для юридических лиц.

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что употребление электронных сигарет увеличивает вероятность приобщения подростков к курению традиционного табака, чего нельзя допускать.

В конце мая депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал телеканалу «360» об изменении отношения граждан к курению.