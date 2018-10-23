Парковку в Москве сделают бесплатной 4 и 5 ноября из-за Дня народного единства

Парковку в Москве сделают бесплатной 4 и 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, сообщает m24.

«Традиционно парковка на улицах Москвы бесплатна по воскресеньям», — отметили в контакт-центре «Московский транспорт».

Там уточнили, что 3 ноября автомобилистам придётся заплатить за парковку, как в обычную субботу, а в понедельник, 5 ноября, пользоваться услугами парковок можно будет бесплатно, так как на этот день перенесён выходной в соответствии с постановлением правительства России.

Плоскостные парковки со шлагбаумами 4 и 5 ноября будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи ограничивали движение грузовиков из-за «Формулы-1».