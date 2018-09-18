В Сочи ограничат движение грузовиков с 27 по 30 сентября из-за «Формулы-1»
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Запрет затронет грузовые автомобили с максимальной массой более 3,5 тонны.
В частности, схема движения изменится на трассе А147 Джубга — Сочи — граница с Абхазией перед Кудепстинским мостом-эстакадой, в районе поста Псоу, железнодорожной станции Адлер и улицы Ленина, а также на трассе А149 Адлер — Красная Поляна до транспортной развязки в посёлке Молдовка.
Водителей просят отказаться от поездок на личном транспорте в указанный период по трассе А147 Джубга — Сочи, особенно в границах Туапсинского района и Лазаревского района Сочи.
Ранее m24 сообщало об ограничении движения в Москве из-за полумарафона «Лужники».