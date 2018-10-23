В Татарстане проверят ситуацию с «нецензурными заданиями» на школьной олимпиаде

Прокуратура Татарстана поручила региональному Министерству образования провести проверку ситуации с заданиями на олимпиаде по литературе, которые содержали рассказ с нецензурной лексикой.

«Мы поручили разобраться с этой ситуацией региональному Министерству образования, там и будет проводиться эта проверка, по результатам которой мы уже будем давать оценку, насколько они приняли меры, чтобы эта ситуация не повторялась впредь», — заявил RT старший помощник прокурора Руслан Галиев.

Ранее сообщалось, что в Казани для разбора ученикам 10-х классов на школьном этапе всероссийской олимпиады по литературе был представлен текст с нецензурной лексикой.

В одном из заданий участникам предлагалось ознакомиться с рассказом современного писателя Алексея Слаповского «Скрипка Страдивари», содержащим ненормативную лексику.

Как отмечали в Министерстве образования Татарстана, рассказ был одобрен экспертами, но после жалоб его заменили.

Подробнее — в материале RT.