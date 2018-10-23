Болтон возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Борис Немцов пытался сделать Россию более свободной и процветающей и как политический деятель, и как лидер российского демократического движения. Память о нем продолжает вдохновлять людей. @AmbJohnBolton возложил венок в память о Борисе Немцове на месте, где был убит политик. pic.twitter.com/rVt3jZLF5M