Болтон возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
- Reuters
Болтон совместно с послом США в России Джоном Хантсманом прибыл в Александровский сад, где возложил цветы.
Он также возложил венок в память о Борисе Немцове на месте, где был убит политик, заявили в пресс-службе американского посольства.
Борис Немцов пытался сделать Россию более свободной и процветающей и как политический деятель, и как лидер российского демократического движения. Память о нем продолжает вдохновлять людей. @AmbJohnBolton возложил венок в память о Борисе Немцове на месте, где был убит политик. pic.twitter.com/rVt3jZLF5M— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 23 октября 2018 г.
Болтон находится с визитом в России 22—23 октября. Подробнее о его переговорах в Москве — в материале RT.