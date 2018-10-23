Болтон возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

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Помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в ходе визита в Москву возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Болтон возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
  • Reuters

Болтон совместно с послом США в России Джоном Хантсманом прибыл в Александровский сад, где возложил цветы.

Он также возложил венок в память о Борисе Немцове на месте, где был убит политик, заявили в пресс-службе американского посольства.

Болтон находится с визитом в России 22—23 октября. Подробнее о его переговорах в Москве — в материале RT.

RT вёл прямую трансляцию.

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